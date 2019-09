Die Looks dieser Professorin zeigen, wie rebellisch man auch mit 63 noch sein kann

Als Model wurde Slater vor ein paar Jahren während der New York Fashion Week entdeckt, als sie irgendwo zufällig die Straße überquerte. Eigentlich geht sie nämlich einem anderem Beruf nach und unterrichtet als Soziologie-Professorin an der Universität. „Viele Menschen sagen, sie werden mit dem Alter immer unsichtbarer. Bei mir war es genau umgekehrt. Ich habe mich immer mehr getraut.“ Und das zeigt Slater uns auch auf ihrem Blog, der ein wahres Quell an Inspirationen ist. Zum Beispiel können wir von Slater lernen, wie man ein schlichtes Schwarz-Weiß-Outfit mit nur wenigen Handgriffen und Accessoires wie großen Ohrringen, Broschen oder Sonnenbrillen zu einem aufregenden Hingucker verwandeln kann. Großen Wert legt Slater vor allem auch auf die Qualität und Materialauswahl ihrer Kleidung.