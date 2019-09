Wichtig anzumerken ist, dass die Vorschriften je nach Bundesland variieren und wir aus diesem Grund hier keine pauschalen Tipps geben können. In Hessen ist es beispielsweise möglich, direkt nach der Ausbildung an die Hochschule zu gehen, in Bayern hingehen nicht und was in Baden-Württemberg als fachbezogen gilt, sieht in Hamburg schon wieder ganz anders aus. Am besten informierst du dich detailliert über dein bevorzugtes Studienfach auf den jeweiligen Hochschulwebseiten.