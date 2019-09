Jeder kennt das: Da freut man sich wochenlang auf den Urlaub, macht es sich am Strand endlich gemütlich und schwupp, quetschen sich Fremde direkt neben das eigene Handtuch. Vorbei ist es mit dem ruhigen Strandtag, stattdessen darf man die kompletten Gespräche von nebenan mithören. Total nervig. Außer, ja außer natürlich, der Fremde nebenan ist ein Star!



Eine Umfrage von Deutschlands führendem Ferienhausportal FeWo-direkt hat nach den Promis gefragt, mit denen die Deutschen am liebsten Urlaub machen würden. Platz 1 belegt hierbei die britische Musikerin Adele, dicht gefolgt von Power-Duo Brangelina (also Brad Pitt und Angelina Jolie) sowie Matthias Schweighöfer und Barbara Schöneberger.



Fun Facts am Rande: Jeder Sechste lässt sich übrigens bereits bei der Wahl des Ferienortes vom VIP-Urlaub inspirieren, rund 13 Prozent auch von den Urlaubsaktivitäten der Stars und Sternchen. Immerhin noch sieben Prozent orientieren sich am Urlaubskleidungsstil der Promis.