Wie man eine Woche als Studentin in Berlin mit 780 € netto lebt

Wir haben das Experiment mit einer New Yorker Studentin gemacht, die für einen akademischen Austausch einen Monat lang in Berlin wohnt. Unserer überschwänglichen Anfangshaltung, dass sie aus New York sowieso andere Lebenshaltungskosten gewohnt sei und Berlin spottbillig daherkommen würde, folgte schnell Ernüchterung. Vor allem während der Ausbildung ist man in der Regel auf jeden Tipp (und jeden Rabatt) angewiesen. Trotz Unterstützung der Eltern, sämtlicher Studentenermäßigungen und anteiliger Entlastung durch den Freund, sieht man in ihrem Wochenprotokoll, dass gar nicht viel passieren muss, damit am Ende des Monats nicht mehr viel übrig bleibt – wir kennen das alle.