Pleitegeier oder Rich Bitch: So geht dein Sternzeichen mit Geld um

Wenn du an Astrologie glaubst, und sei es nur aus Spaß an der Freude, dann erkennst du dich eventuell in der Slideshow wieder: Bist du ein sicherheitsliebender Krebs oder ein impulsgesteuerter Schütze? Mit Hilfe dieses Wissens kann du dir dein eigenes Verhältnis zu Geld vielleicht bewusster vor Augen führen und dir überlegen, für was du in Zukunft Geld ausgeben möchtest und für was nicht.