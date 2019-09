Was ist das beste an Berlin? Die große Variation an Essen, Fashion & Kunst.

Was magst du an der Stadt nicht so gern? Den Verkehr.

New York oder Paris? New York.

Was ist das Beste an der Modewelt? Es wird niemals langweilig.

Was ist das Schlimmste? Das dauerhaftes Bewerten. Aber ich habe mir eine dicke Haut aufgebaut und ziehe alles ins Positive und nehme konstruktive Kritik an, um mich zu ständig zu verbessern.

Wie würdest du das Samtkleid in diesem Look zu einem Abend-Event stylen? Ganz einfach: High Heels, ein lässiger Dutt und ein Lidstrich - fertig.

Würdest du deine Haare jemals richtig kurz schneiden? Ja klar, Haare wachsen.

Welchen Style mag dein Freund am liebsten an dir? Cozy – ein zu großer Jumper zu Hause auf dem Sofa.

3 Worte, die dich beschreiben? Emotional, tierlieb und sehr positiv.

Ein ‚fun fact‘ über dich, den deine Fans nicht wissen? Ich laufe beim Zähneputzen durch das ganze Haus.

Was war das letze Kompliment, was du bekommen hast? Gerade eben beim Fitting: 'Du hast so schöne Beine.'

Dein Lieblingsort auf der Welt? Los Angeles.

Was ist deine größte Macke? Immer wenn ich einen Hund sehe, muss ich äußern, wie süß er ist.

Was ist dein liebstes Lieblingswort? ‚Krass‘ - ich benutze es wahrscheinlich viel zu oft.