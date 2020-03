Ihr persönlicher Super-Look? Schlaghose, Merch-T-Shirt, Blazer und Schnürpumps. Ein Beweis, wie kompromisslos feminin power dressing gelebt werden kann, oder? Wenn Rhina Love auf der Bühne steht und ihre Lieblingskleidung trägt, fühlt es sich für sie so an, als teile sie etwas von ihrer Persönlichkeit mit ihrer Umwelt. Dabei geht es nicht um Trends oder teure Marken. „Kleidung vor allem Mode ist ein Luxusgut, das sich nur ein kleiner Teil der Menschheit leisten kann,“ weshalb es für sie außer Frage steht, ihr Gegenüber nicht nach dem Äußeren zu beurteilen. Ihre Lieblingslooks aus der mine to five von TOM TAILOR Kollektion mäandern, entsprechend ihres Charakters, zwischen klassischem power dressing und femininer Finesse. Den Hosenanzug in Clay Beige kombiniert sie mit einem seidigen, locker gebundenem Kopftuch und auffälligen Heels und verpasst dem Look so ihren ganz individuellen Stempel. Für ihren zweiten Look spielt Rhina mit modischen Codes und trägt zum blauen Blusenkleid ein gleichfarbiges Barett und Halstuch. Streng? Non, non! Très française! We like! Dass Rhina Love ihren Look hauptsächlich nach dem Wetter richtet, wie sie sagt, können wir uns bei diesen Outfits gar nicht vorstellen.