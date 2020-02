Unser Alltag ist schnell, turbulent. Vom Büro oder der Uni geht es direkt zum Treffen mit den Freund*innen oder zum Sport. Da braucht es Mode, die uns Nine-to-Five und darüber hinaus begleitet. TOM TAILOR geht einen Schritt weiter und hat die Smart Casual Linie mine to five designt. Absolute Power-Pieces, die euch bei jeder Herausforderung zur Seite stehen. Wardrobe-Staples, die den Spagat zwischen lässigem Business-Look und Out-of-Office-Extravaganza meistert. Und das, ohne auf Nummer sicher zu gehen. Du kannst als kompetenter Teamlead im Powersuit die Präsentation rocken und bist im Handumdrehen die sorgenlose Spaßkanone beim Filmabend mit deinen Freundinnen. Egal, ob Teamlead, Studentin, Mutter oder Überlebenskünstlerin, bei mine to five finden alle Frauen die Teile, die ihre individuellen Identitäten widerspiegeln und die sie dabei unterstützen, die selbstbewussteste Version ihrer selbst zu sein. Nie zuvor war Kleidung so empowering und grenzüberschreitend wie heute. Dieses Gefühl bringt TOM TAILOR mit der mine to five Kollektion auf den Punkt..