Palmen, kühle Drinks und ein Poster-verdächtiger Sonnenuntergang: Seit Montag gibt es Refinery29 auch auf Deutsch – klar, dass das gefeiert werden musste! Über den Dächern von Berlin wurde im Atelier am Moritzplatz zwischen Kreuzberg und Mitte auf unseren Launch angestoßen.



Mit dabei waren unter anderem die Germany's Next Topmodel Gewinnerin Kim Hnizdo sowie Kandidatinnen Fata Hasanovic und Julia Wulf. Außerdem feierten die Social Media Stars Stefanie Giesinger, André Hamann und Melanie Kieback aka Vanellimelli, die Socialites Bonnie Strange, Jackie Hide und Berliner Designer wie Leyla Piedayesh und Dawid Tomaszewski auf unseren Launch. Auch Palina Rojinski, Judith Hoersch, Adrian Topol, Carolina Thiele sowie die Musiker und Sänger Nisse, Alec Völkel (The BossHoss), Leslie Clio und Balbina waren dabei und genossen die ausgelassene Stimmung zu feinstem Sound von DJane Manage à Trois und Konni Kash.



Vielen Dank an die zahlreichen Gäste für einen unvergesslichen Abend – bis zum nächsten Mal!