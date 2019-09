Die Köche wurden Teil inspirierender Geschichten und spürten echte Entwicklungshilfe während der humanitären Katastrophe: WFP und die EU arbeiten seit 2015 als Partner zusammen, um das Leben und die Existenzgrundlagenvon über sieben Millionen Menschen in Äthiopien angesichts der dramatischen Dürre zu erhalten. Gemeinsam mit der Regierung Äthiopiens konnte eine Hungersnot verhindert und Hilfe für die am stärksten gefährdeten Gemeinden des Landes bereitgestellt werden. So erhielten äthiopische Familien sowie Flüchtlinge Zugang zu lebensrettenden Nahrungsmitteln. Dadurch konnte auch vermieden werden, dass Kleinbauern und Nomadenviehzüchtern ihr Vieh – und damit ihre Einkommensgrundlage – verkaufen mussten.