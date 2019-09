Wie kann die Vorsitzende der Frauen Union Berlin-Mitte sich polemisch auf die Seite von 'Sie will es doch auch'–Menschen stellen. Auch CDU-Mitglied und Frauenrechtlerin Zana Ramadani kritisiert Behrends scharf: „Sie prangert als Sexismus an, dass sie angeblich von Frank Henkel als 'große süße Maus' angesprochen worden sein soll – im Kontext mit den Worten Henkels zu ihrer dreijährigen Tochter, die er zuvor als „kleine süße Maus“ angesprochen haben soll. Auf der anderen Seite tituliert sie sich selber als „Mitte-Mädchen“, ein Attribut, dass ihr angeblich ein „Herr aus der CDU“ verliehen haben soll. Diese Bezeichnung ist doch nicht weniger herabsetzend-verniedlichend, denn als „süße Maus“ von einem reifen Parteikollegen tituliert zu werden", schreibt sie in der Pressemitteilung der Frauen Union. Und weiter: „Ich bin bekanntlich nicht in vielen Dingen einer Meinung mit Frank Henkel. Aber klar ist für mich: Indem sie dieses wichtige Thema Sexismus für sich instrumentalisiert, verhöhnt sie jedes wahre Opfer von Sexismus."Diese öffentliche Stellungnahme empfinde ich als Hohn. Denn sie ist bedeutungsschwanger, trägt die Doppelmoral in sich. Slut Shaming ist also nicht nur ein Phänomen, unter dem Frauen leiden, die 'mit zu kurzem Rock' rumlaufen, die mit 'zu vielen Männern rummachen' – es kann jede treffen.Netzfeministin Anne Wizorek hat das im Interview mit Deutschlandfunk sehr gut auf den Punkt gebracht: „Da sehen wir halt auch, wie stark verinnerlicht der Sexismus noch mal ein Problem ist. Es geht ja nicht nur um Männer, die sexistisches Verhalten an den Tag legen, sondern auch Frauen, die das Verhalten auch noch verinnerlichen und als okay legitimieren."Auch in den sozialen Netzwerken gibt es Ladies, die Behrends die Opferrolle absprechen, weil sie sich mit Tauber getroffen hat. Das erinnert schon an das Absurdum der Gina-Lisa-Lohfink-Geschichte. In diesem Fall ging es um den Vorwurf der Vergewaltigung, doch das Erotikumfeld nahm ihr für viele – einschließlich der Richterin die Glaubwürdigkeit. Das ist für mich der eigentliche Skandal: Schlimm genug, dass Männer verbal und körperlich übergriffig werden – aber noch schlimmer ist es, wenn Frauen mitziehen. Wenn sie auch noch auf das Opfer eindreschen.Ich freue mich auf den Tag, an dem ALLE verstanden haben, dass wir zusammen stärker sind.