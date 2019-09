In Europa sprechen wir täglich über Authentizität, Qualität und Einzigartigkeit. Fake vs. real - ein Thema, das wir stetig diskutieren. Das verrückte ist, real will in China keiner sein. Fake hat für Chinesen nicht die gleiche Bedeutung wie für uns in Europa. Sie sind damit groß geworden und sehen es als wunderbare Möglichkeit, Gucci, Prada und Dolce zu tragen: In Shanghai geht es darum, das beste Imitat zu finden, nicht darum, sich das Original leisten zu können. Den Modetrends folgt nicht nur ein kleiner Kreis aus Fashionistas und Bloggern. Jedes Mädchen - egal welchen Alters - trägt sie: die bedruckten Bomberjacken, Fishnet-Socks, fake Off-White Hoodies und fake Gucci Slipper. Schon Kinder im Alter von zehn Jahren tragen Looks, die wir von Kendall Jenner erwarten würden. An meinen ersten Tagen in Shanghai war ich gemeinsam mit meinem Team von Schwarzkopf unterwegs. Simon Ellis lachte laut, als er sah, wie die Menschen auf der Straße auf meinen Anblick reagierten. Sie drehten sich nicht nur nach mir um, nein, sie sprangen mit gezücktem Handy an meine Seite und riefen: „Selfie“! und liefen mir hinterher. Ein Spaziergang an der Uferpromenade „The Bund“ ohne ständiges Stehenbleiben für Gruppenfotos mit Asiaten war kaum möglich. „You WeChat?“ oder „You are true beautiful so very“ wurde mir auf der Straße zugerufen. Es war das unglaublichste Erlebnis. In Deutschland bin ich ja nicht gerade die klassische Schönheit, in London würde meine Frisur, ein ultrakurzer Buzzcut, kaum auffallen. Doch dann komme ich nach Shanghai und jeder Spaziergang wird zu einem endlosen Catwalk. Das führte zu der Idee, dass ich in der von Schwarzkopf Professional organisierten Fashion Show mitlaufen sollte. Ich, mit rasierten Haaren, als einzige Europäerin unter hundert asiatischen Models: es wurde ein voller Erfolg.