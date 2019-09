Ich sag’s, wie es ist: Es gibt Tage, an denen die Handlung eines Films Nebensache ist, weil du eigentlich nur Bock auf einen Porno hast. Und dann gibt es Tage, an denen du lieber zu einem „richtigen“ Film mit Storyline und so greifst. Die eine oder andere heiße Szene darf der dann aber trotzdem gern beinhalten. Du hast einfach Lust, in eine andere Welt einzutauchen und ganz in Ruhe in Stimmung zu kommen – allein oder mit deiner Freundin oder deinem Freund. Wenn romantische Komödien allerdings nicht so dein Ding sind, hätte ich da einen Vorschlag, was du dir stattdessen anschauen kannst: einen Science-Fiction-Film.