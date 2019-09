Für den neuen Rouge-Trend aus Korea musst du mutig sein

Was hierzulande als neueste Errungenschaft in Sachen Pflege und Beauty angepriesen wird, ist in Südkorea oft schon ein alter Hut. Denn wenn es um Innovation geht, können wir uns eine Menge von der sogenannten K-Beauty abschauen. Den Durchbruch, wenn man es denn so nennen mag, hatte Beauty aus Südkorea mit der BB-Creme, die einen wahren globalen Siegeszug hinlegte. Seitdem schielen wir gierig auf neue Produkte und Trends unser asiatischen Nachbarn, schütteln oftmals den Kopf und wollen doch alles unbedingt ein mal ausprobieren.