Meine absolute Lieblings-Neukreation sind die Schokoladen-Cantuccini, in denen die Mandeln von knackig grünen Pistazien abgelöst werden. Ganz abgesehen vom wunderschönen optischen Farbkontrast, der dunklen Schokolade und den knallig grünen Pistazien, sind die Zutaten des süßen Gebäcks wahre Glücklichmacher.



Wie zum Beispiel roher Kakao. Der ist im Übrigen weniger verarbeitet als der herkömmliche und besitzt daher wesentlich mehr der wertvollen Nährstoffe wie Magnesium, Calcium und ungesättigte Fettsäuren. Die hübsche Pistazie muss sich, was mehrfach ungesättigte Fettsäuren angeht, nicht verstecken, denn davon hat sie ausreichend auf Lager.



In meinem Rezept verwende ich Xylit-Zucker, da man sich damit den Industriezucker spart und die Köstlichkeit dadurch deutlich weniger Kohlenhydrate hat.



Genug mit der langen Säuselei. Fakt ist, diese Kekse sind zwar haltbar, aber auch so lecker, dass sie so oder so nicht lange in deiner Dose ausharren. Denn einmal auf den Geschmack gekommen, will man sie nicht mehr missen. Cantuccini dürfen bei uns zu Hause nie ausgehen.

Backt sie nach und ihr werdet verstehen, was ich meine.