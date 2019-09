Eines sei für’s Schminken in der Ubahn gleich mal vorneweg gesagt: Hier gibt es Grenzen – und zwar einmal in Bezug auf Produkte und auch auf Mitreisende. Eine kleine Enttäuschung also vorab: aufwendige grafische Lidstriche oder feinsäuberliches Contouring sind im Untergrund nicht drin. Blurred Lips? Ja, vielleicht. Ein akkurat ausgefüllter Kussmund? Eher nein. Auch gibt es Grenzen, was Sitznachbarn und Duftstoffe angeht. Während sich die Menschen in New York nämlich sogar die Fußnägel in der Ubahn klippen, gibt es bei uns in Deutschland schon das ein oder andere Limit, an das wir uns halten sollten. Hier kommen Do’s and Dont’s und ein paar nützliche Tipps, damit ihr die Ubahn am Ende nicht mit einer Faschingsmalerei sondern einem anständigen Make-up Look verlasst.



Etiquette



Wie schon angedeutet: es gibt ein paar Dont’s, die man beim Auftragen von Make-up in der Ubahn beachten sollte. Hierzu gehört nicht nur, dass man seinem Sitznachbarn nicht allzu nahe kommen sollte (wir wissen alle, wie ausufernd wir uns die Wimpern tuschen können), sondern auch, dass man mit stark parfümierten Produkten bis zum Gehweg warten sollte. So extravagant es auch sein mag, Chanel N°5 in einer rasenden Ubahn aufzusprühen – deine Mitreisenden finden den Duft vielleicht nicht ganz so aufregend wie du. Zu den Dont’s gehören übrigens auch Pickel ausdrücken oder mit den Händen Produkte im Gesicht verteilen (überleg mal, wo du auf dem Weg zur Bahn schon alles angefasst hast).