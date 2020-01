Weil Kunst alles ein wenig besser macht, sogar ein gebrochenes Herz...

Hat dir mal wieder so ein dummer Künstlertyp das Herz gebrochen? Das tut mir leid für dich. Die Kunstszene ist aber auch echt ein schwieriges Pflaster, was das Dating angeht! Aber zum Glück ist sie auch voller wunderbarer Jungs und Mädels, die dich im Handumdrehen mit ihren Werken aufmuntern können, wenn du dich mal wieder traurig und allein fühlst. Glaubst du nicht? Dann sieh dir die folgenden Zeichnungen von begabten Illustratorinnen an und du wirst dich direkt verstanden fühlen. Und mit etwas Glück sieht die Welt dann auch gleich ein wenig rosiger aus.