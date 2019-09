„Ich kann mich nicht entscheiden“ – Die Vor- & Nachteile einer Scanner-Persönlichkeit

„Und was willst du mal werden, wenn du groß bist?“ Diese Frage bekommen wir durchschnittlich zum ersten Mal gestellt, wenn wir fünf Jahre alt sind. In der Grundschule befand ich: Eine fantastische Frage! Denn an Antworten sollte es mir nicht mangeln. In einem Steckbrief, den ich als Viertklässlerin auszufüllen hatte, verkündete ich: Ich werde Schriftstellerin, Designerin, Ballerina, Entwicklerin von Kreuzworträtseln und Jeep-Fahrerin, was ich offensichtlich für eine tagesfüllende Beschäftigung hielt. Im Laufe der folgenden Jahre wurde die Liste nicht kürzer, sondern stetig um temporäre Berufswünsche von Friseurin bis Floristin erweitert. Bis heute hat sich daran nicht viel geändert: Mein Herz ist gut befüllt mit Leidenschaften, die so vielfältig sind wie die gemischte Tüte, die ich mir als Viertklässlerin am Kiosk gekauft habe. Was jedoch anders ist als früher: Die Frage, die mir damals so viel Spaß gemacht hat, setzt mich heute unter Druck.