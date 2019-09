Christina kommt aus England. Nachdem sie die ganze Welt bereist und lange in Japan gelebt hat, ist sie jetzt hier. Sarajevo sei so unverbraucht und die Filmakademie wirklich renommiert. Sie hat gerade ihr Debüt als Regisseurin abgeschlossen. Der Film wird im August auf dem jährlichen Filmfestival uraufgeführt. Das ist eine ziemlich große Sache! Worum es denn in dem Film ginge, fragt jemand. Um die Suche nach Identität, um die Idee des dream weaver, erwidert sie. Wie aus dem Song von Gary Wright? Nein, eher wie bei John Lennon: „The dream is over. What can I say? The dream is over. Yesterday, I was the dream weaver. But now I'm reborn. I was the Walrus. But now I'm John. And so dear friends. You just have to carry on. The dream is over,“ summe ich leise vor mich hin. Während die Studenten aus Großbritannien, Mexiko und Italien an unserem Tisch noch eifrig darüber diskutieren, ob und wenn, welcher der Protagonisten nun der Funktion des dream weaver gerecht wird, lasse ich den Blick schweifen. Vielleicht ist Sarajevo ja der dream weaver. Mit all seinen Idealen aus der Vergangenheit und dem sehnlichen Wunsch ein Exempel in Europa zu statuieren, wie friedliches Zusammenleben unterschiedlichster Religionen und Kulturen funktioniert. Der Krieg hat vieles davon kaputt gemacht, bis auf den Kampfgeist und den Willen der jungen Menschen, die wir treffen durften. Der Traum der Eltern-Generation mag geplatzt sein, jetzt sind Sabina und ihre Freunde dran, den ihren zu leben und Sarajevo aus dem Dornröschenschlaf zu erheben.