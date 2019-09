Es ist eine traurige Geschichte, die gleichzeitig die Herkunft der pelzigen Bewohner offenbart. Denn in den Jahren 1926 bis 1945 wurde Okunoshima als Produktionsstätte für Giftgas genutzt, in dessen Verlauf die Insel 1938 zu militärischem Sperrgebiet erklärt, und gleichzeitig von den Landkarten und aus den Geschichtsbüchern gestrichen wurde. Schiffsrouten wurden geändert und Zugfenster bei der Vorbeifahrt verdunkelt: Niemand sollte erfahren, was auf Okunoshima geschah, ja, dass es Okunoshima gab. Währenddessen waren dort schlecht ausgebildete, zumeist koreanische Arbeiter aber auch Studenten und später sogar Schüler damit beschäftigt, Senfgas und Blausäure herzustellen - viele von ihnen wurden dabei aufgrund der unzureichenden Schutzkleidung und dürftigen Sicherheitsvorkehrungen verletzt und verstarben unter schlechtesten medizinischen Bedingungen noch auf der Insel. Getestet wurde das Giftgas an Kaninchen, die vom Festland in Scharen nach Okunoshima gebracht wurden.



Unter der Aufsicht des amerikanischen Militärs wurde nach dem Ende des zweiten Weltkrieges schließlich mit der Vernichtung des Gases und der Sprengung der Prouktionsanlagen auf Okunoshima begonnen. Zeugnis des Grauens sind die heute überwucherten Ruinen, die auf der Insel als stumme Mahnmale an die vergangenen Zeiten erinnern und nicht so recht ins Bild des lustigen Tagesausflugs passen wollen - und die Nachfahren eben jener Kaninchen, die für Versuchszwecke auf die Insel geschafft worden waren. So zumindest lautet eine von zwei möglichen Erklärungen für das flauschige Treiben, das inzwischen jährlich etwa 100.000 Besucher anlockt. Eine andere Geschichte erzählt, es sei einer Schulklasse zu verdanken, die in den 70er Jahren einige der Tiere auf der Insel aussetzte und somit die heutige Population der Schlappohren zu verantworten hat.