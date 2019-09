Revolutionäre Erfindung könnte Millionen von Leben retten – mit einfachem Sonnenlicht

Die Wissenschaftler aus Edinburgh arbeiten nun mit Forschern des Indian Institutes of Science Education and Research, um ein fünfmonatiges Pilotprojekt in Indien anzuschieben.

Eine Studie von 2013 kam zu der Einschätzung, dass 80 Prozent der Oberflächengewässer in Indien verschmutzt seien. Die größte Quelle für Verunreinigungen: Abwässer, die ungefiltert in Flüsse und Seen gelangen.

Das bedroht die Gesundheit der Menschen – und das Leben von Kindern. Verschmutztes Trinkwasser kann Durchfall oder eine Lungenentzündung auslösen. Das Kinderhilfswerk Unicef schätzt, dass dadurch jährlich 600.000 Kinder in Indien sterben würden.

Weltweit haben laut Unicef-Angaben 748 Millionen Menschen kein sicheres Trinkwasser. 90 Prozent davon leben in Asien und Afrika südlich der Sahara.