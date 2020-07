Sommerurlaub in Coronazeiten: Das sind die Richtlinien im Vereinigten Königreich

Höchstens 48 Stunden vor deiner Einreise ins Land, musst du eine elektronische Anmeldung durchführen. Diesen zeigst du dann den Beamt*innen am Flughafen oder dem Zoll – ohne wird dir der Eintritt verwehrt, also füll das Dokument auf jeden Fall aus und trage es bei dir. Außerdem ist laut dem Auswärtigen Amt seit dem 10. Juli die Quarantänepflicht für Einreisende aus Deutschland aufgehoben – sofern diese sich 14 Tage vorher nur in sogenannten „Travel Corridors“ -Ländern aufgehalten haben. Warst du vorher in einem Land, das nicht in der Liste ist, wird dir die Einreise nicht erlaubt.