Wenn Fasching für Jecken die fünfte Jahreszeit ist, dann ist die Festivalsaison für Open Air-Freunde mindestens die allerschönste Zeit des Jahres. Nachdem in diesem Sommer international bereits Höhepunkte wie Coachella und Glastonbury über die Bühne gegangen sind, steht in Deutschland an diesem Wochenende endlich das Melt! Festival in Ferropolis auf dem Plan.Vom 15. bis 17. Juli verwandelt sich die Stadt aus Eisen unter dem Motto „You Melt! My Heart” in ein diskokugelbeleuchtetes Paradies für Elektro-, Hip Hop- und Indie-Fans. Bei der diesjährigen 19. Ausgabe werden erneut 20.000 Besucher erwartet und auch Team Refinery29 ist vor Ort. Um vorab schon mal für Festivalstimmung zu sorgen, gibt's hier unsere Vorfreude-Playlist mit den top acht Acts. Wir sehen uns dann auf dem Melt!