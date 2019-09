Am besten sieht man bei einem Festival aus, wenn man sich auch wirklich wohlfühlt. Outfits, die zu arrangiert aussehen, sind einfach nicht geeignet, um darin zu Tanzen und Spaß zu haben. Trotz vieler Vorurteile zum Thema Festival Style ist das Glastonbury nämlich nicht die Paris Fashion Week! Das sollte man sich immer mal wieder in Erinnerung rufen, wenn man sich das Gesicht gerade mit Glitzer contouriert, die Jeansshorts sorgfältig ausfranst und nebenbei plötzlich die Lieblingsband verpasst.



Wir halten uns ja auch sonst nicht an Stilregeln, warum sollten wir also bei einem Festival damit anfangen? Großartige Beispiele von echtem Festival Style haben wir ganz aktuell vom Glastonbury für euch. Fashion Victims ausgeschlossen.