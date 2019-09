Ich bin als Model so viel unterwegs, esse immer in Restaurants oder von Caterern. Da ist es einfach mal schön, in seine eigene kleine Welt, die Küche, zu entfliehen. Ich kann das jedenfalls nur empfehlen, es ist beinahe so beruhigend wie Meditation.



Deshalb will ich euch heute eine Spargel-Lachs-Quiche zeigen, die ich besonders gerne backe. Ich lege beim Kochen und Backen immer Wert darauf, saisonale Produkte zu verwenden. Das Konzept „Clean Food“ hört man immer öfter. Es bedeutet, mit naturbelassenen, unbearbeiteten Produkten und mit wenig Zucker und wenig Kohlenhydraten zu backen.



Der Boden der Quiche ist zum Beispiel aus Mandelmehl und gemahlenen Haselnüssen. Die Quiche lasse ich im Backofen vorsichtig und langsam backen, damit der Lachs nicht zu trocken wird.



Das Tolle an einer Quiche: Sie schmeckt zum Frühstück, Mittag- sowie zum Abendessen. Und falls etwas übrig bleibt, ist sie ein paar Tage im Kühlschrank haltbar. Euch wird noch auffallen, wie sehr ich auf Lachs stehe. Das hat einen einfachen Grund: Omega 3. Leider nehmen wir viel zu wenig davon zu uns. Im Fett des Lachses finden sich die wertvollen, essentiellen, mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Sie sind essentiell, da sie unser Körper nicht selbst herstellen kann. Wir müssen Omega 3 deswegen mit unserer Nahrung aufnehmen.



Was es in unserem Köper anstellt, das so toll ist? Omega 3 hemmt Entzündungen und spendet unserer Haut und unseren Haaren Spannkraft und Glanz. Angeblich soll es auch die Stimmung heben und das Verhalten positiv beeinflussen. Verrückt, oder?



Lachs enthält außerdem viel Jod, das wichtig für die optimale Funktion unserer Schilddrüse ist, die wiederum eine wichtige Rolle in unserem Stoffwechsel spielt. Menschen mit einer Schilddrüsen- Unterfunktion oder Hashimoto, wie ich zum Beispiel, sollten sich gerne öfter mal hochwertigen Wildlachs aus eiskalten Gewässern gönnen.