Am Samstag, den 21. Januar 2017, ist der Himmel über New York so blau wie nur möglich. Die Sonne strahlt – am ersten Tag nach der Amtseinführung des 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald J. Trump. New York ist wach und bereit "zurück zu grapschen". Die Schockstarre der letzten Wochen scheint ihren engen Würgegriff endlich gelöst zu haben. Ich nehme am Women's March teil, steige in Brooklyn in den L Train nach Manhattan. Nächster Halt: 42nd Street. Ich steige aus der Bahn und gerate in ein rosa Meer, Aufbruch, Protest und Zusammenhalt liegen in der Luft. Frauen, Männer und Kinder, Einwanderer und gebürtige Amerikaner, Menschen jeglicher sexueller Orientierung und Identität – das bunte Völkchen marschiert gemeinsam durch Manhattan und aus Vielfalt entsteht ein unbeschreibliches Gefühl der Einheit. Der Protest beginnt an der Dag Hammarskjold Plaza und endet am Trump Tower. In New York sind nach ersten Schätzungen 250.000 Tausend Menschen zusammengekommen, um sich mit dem “Women’s March on Washington” solidarisch zu zeigen. Ingesamt haben sich 2,5 Millionen Menschen weltweit dazu entschieden, diesen Samstag auf die Straßen zu gehen. “This is what democracy looks like” ist nur einer der Sätze, der während des Protests wie ein Weckruf durch die Massen hallt. Einen Punkt hat der ehemalige Präsident Barack Obama in seiner Abschiedsrede besonders betont: Du bist es; der Bürger ist es, der einen der wichtigsten Posten der Demokratie besetzt. Dies scheint durch den Wohlstand und den fälschlicherweise für selbstverständlich gehaltenen Liberalismus westlicher Gesellschaften in Vergessenheit geraten zu sein. Erst Brexit, dann Trump. Es ist Zeit aufzuwachen, bestätigt mir auch Gea, als ich sie frage, was ihre größte Hoffnung für die nächsten vier Jahre sei: “Ich hoffe, dass das ein weltweiter Weckruf war. Ich hoffe, dass wir als Menschheit uns jetzt zusammenschließen und für das Gute kämpfen, stärker und zielstrebiger als zuvor. Und dass wir etwas aus der Erfahrung lernen.“ Ihr Freund Nijal fügt hinzu: „Hoffentlich nehmen die Menschen diese Wahl als Handlungsaufforderung wahr. Man kann nicht mehr länger nur zusehen und hoffen, dass sich die Welt von allein erholt.“ Das ist etwas, was man sich in Anbetracht der bevorstehenden Wahlen in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden und dem Aufschwung rechtspopulistischer Parteien unbedingt ins Gedächtnis rufen sollte. Jede Stimme zählt. Demokratie, wach auf!