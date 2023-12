Bei praktischen Weihnachtsgeschenken denkt man an traurige Socken, die mit einem noch traurigeren Blick ausgepackt werden. Aber eins sollte man wissen: Die traurige Socke ist eine Anomalie unter den praktischen Geschenken! Und wir möchten uns hier für all die wirklich nützlichen Geschenke aussprechen. Diese Geschenke sind für alle Freunde und Familienmitglieder, die in ihrer eigenen Version von Jane Austens Buch “Verstand und Gefühl” mitspielen könnten, gedacht.