Streifenmuster



Ursprung dieses Musters liegt, so heißt es, in der Bretagne. Damals trug es den Namen „Marinière“ und wurde von Fischern und Seeleuten in den traditionellen Farben Weiß-Blau getragen. Ebenso ist bekannt, dass das Streifenhirt 1858 Teil der französischen Matrosenuniform war. Doch auch hier veränderte eine Dame die Tragekultur und verhalf dem Muster zu modischer Präsenz. Ihr Name: Coco Chanel. Es waren die 1920er Jahre in denen sie das maritime Muster aufgriff und es in ihre unkonventionellen Modekreationen einfließen ließ. Ab diesem Zeitpunkt waren die Querstreifen en vogue. Viel später, Ende der 80er Jahre, rückte das Muster erneut ins Rampenlicht. Diesmal war es Designers Jean Paul Gaultier, der ein weißes Langarm-T-Shirt mit schmalen blauen Querstreifen zu seinem Markenzeichen erkor.