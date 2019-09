Plattformen wie Instagram etwa schaffen heutzutage die Brücke zwischen visuell ansprechender Ästhetik und ernstzunehmenden Themen zu schlagen. Außerdem finden sich hier Menschen diverser Backgrounds zusammen, tauschen sich aus und erlauben der Umwelt einen Einblick in ihren Alltag. Besonders nützlich ist Instagram dann, wenn sich Menschen hier ein Sprachrohr verschaffen, die in den deutschsprachigen Mainstreammedien bisher keine Plattform eingeräumt bekommen, sprich: People of Color, LGBTQ-Personen, Menschen mit Behinderung. Und weil du genau denen, also den von der Mehrheitsgesellschaft marginalisierten Menschen zuhören solltest, stellen wir ab heute in dieser Liste Accounts von Menschen vor, denen es sich lohnt zu folgen.