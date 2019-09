Gerechter, bunter, besser! Die richtigen Emojis für Political Correctness

Dass wir jemals in der Lage sein werden, die Vielfalt, die dieser Erdball zu bieten hat, in ihrer Ganzheit in Emojis zu packen, scheint mir ohnehin so gut wie unmöglich und irgendwie auch nicht die erstrebenswerteste Leistung. Kommunikation verkommt damit zu einem seltsamen Gesellschaftsspiel und wird nicht einfacher, sondern nur noch umständlicher. Darüber hinaus erliegt sie dem fatalen Teufelskreis, dass, je mehr Eigenschaften in die Vielfalts-Gleichung einbezogen werden, desto mehr Menschen fühlen sich benachteiligt. In der digitalen Kommunikation politisch korrekt zu agieren, wird dabei auch eher schwieriger. Wenn nicht das, dann zumindest bequemer. Viele glauben schon, es reicht, sich solidarisch zu zeigen, wenn sie als Weiße farbige Smileys verwenden. Politischer Aktivismus, der wirklich etwas bewegt, sieht in meinen Augen anders aus. Bei vielen endet er aber leider genau da: beim Chatten. Überhaupt, sechs verschiedene Hauttöne machen in meinen Augen irgendwie wenig Sinn – sie sind ebenso zu viel wie immer noch zu wenig.