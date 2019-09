Warum ich Pokémon Go liebe, obwohl ich Zocken hasse

Als ich heute Morgen die U-Bahn-Treppen hochlaufe, spüre ich jede Stufe schmerzhaft in meinen Oberschenkeln. Ich habe extremen Beinmuskelkater. Dafür verantwortlich sind nicht etwa Kayla Itsines oder Jillian Michaels, sondern Pikachu, Jurob und Habitak.Mein neuer Leg Day heißt Pokémon Go – die App, die in den USA mittlerweile auf mehr Android-Smartphones installiert ist als Tinder Wer am Wochenende im Park also angespannt auf sein Smartphone starrend quer über die Wiese gewandert ist, war nicht zwingend auf der Suche nach dem nächsten Match.Pokémon Go ist ein Smartphone-Spiel, das via GPS Pokémon in unsere Nähe zaubert. Das Erfolgsprinzip hört auf den Namen Augmented Reality: Digitale Inhalte verschmelzen mit der echten Umgebung.Man fängt die Anime-Favoriten von damals also nicht in einer virtuellen Welt ein, sondern auf dem Weg zur Arbeit, vor dem Lieblingscafé, in der eigenen Straße, auf dem Skateboard – und ja, auch mal auf der Toilette. Genau das macht es spannend. Schummeln zählt übrigens nicht: Wer Pokémons fangen will, muss sich fortbewegen.