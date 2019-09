Piercings als Verlobungsringe? Da sage ich Nein danke statt Ja, ich will!

Selbst Beyoncé singt in „Single Ladies“ darüber, dass man der Person, die man mag, einen Ring anstecken sollte („If you liked it, then you should have put a ring on it“) – von Piercing keine Rede. Also wenn ich eines gelernt habe, dann, dass man auf Beyoncé hören sollte. Wobei, sie und Ehemann Jay-Z haben selbst Pärchentattoos statt Ringen an ihren Fingern. Ach, ich verstehe gar nichts mehr, aber vor allem nicht diesen neuen Trend…