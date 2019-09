Das sind die meistgesuchten Frisuren- & Make-up-Trends für Bräute, die 2018 heiraten

In Sachen Beauty geht der Trend bei Bräuten in eine ähnliche Richtung wie bei Unverheirateten: Glow ist in! Vorbei sind die Zeiten, in denen die Haut mit Unmengen von Puder mattiert wurde, heute tragen Bräute am liebsten punktuell gesetzten Highlighter auf den Wangenknochen, dem Nasenrücken und auch am Lippenherz wirkt ein leichtes Glanzpuder vorteilhaft und frisch.