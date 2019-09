9 kurze Brautkleider, mit denen du ungestört tanzen kannst

Das Brautkleid der Träume ist für viele Frauen immer noch weiß und bodenlang. Dabei gibt es jede Menge gute Gründe, um sich an diesem großen Tag lieber für eine kurze Variante zu entscheiden. Welche das sind? Zum Beispiel aktuelle Trendprognosen , die voraussagen, dass Hochzeitskleider in Midilänge dieses Jahr ihr großes Comeback feiern. Oder die Erkenntnis, dass bei kürzeren Modellen die mühsam ausgewählten Brautschuhe so richtig zur Geltung kommen. Oder die Gewissheit, dass ihr mit einem kurzen Kleid ganz ungestört das Tanzbein schwingen und außerdem ohne fremde Hilfe im Badezimmer verschwinden könnt.