Damit der Tag rundum perfekt wird, sollten die Begleiter an den Füßen also vor allem eines sein, und zwar bequem. Glücklicherweise sind viele Hochzeitsfeiern heutzutage alles andere als spießig und so könnt ihr, anstatt euch in unbequeme High Heels zu zwängen, ganz einfach eine flache Variante wählen. Sneaker zum Beispiel, schließlich gibt es keinen gemütlicheren Schuh und solange ihr euch darin wohlfühlt, ist an eurem großen Tag sowieso alles erlaubt. Ganz egal, ob strassbesetzt oder sportlich - diese Modelle lassen euch beim Feiern einmal mehr auf Wolke sieben schweben.