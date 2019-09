Die Hashtags #MYstyle, #MYstory und #MYcolor erzählen von den individuellen Vorlieben der #SCHWARZKOPFcreators. Juan Pablo @jimness aus Mexico lässt aktuell bereits seine Fans unter dem Hashtag #JimnessWorldTour an seinen Abenteuern teilhaben – daher kann er sich am meisten für #MYstory begeistern: „Als jemand, der online mit einem Publikum agiert, teile ich mit vielen Menschen sehr viel Persönliches über mein Leben – es fühlt sich fast so an als seien sie bei meiner Transformation mit dabei. Ich frage nach Tipps und Meinungen und bekomme Feedback in puncto Styling und Klamotten. Dabei haben die Leute schon immer viel und gern meine Frisur kommentiert und dadurch mitdefiniert, wie sie aussieht. Ich liebe es Geschichten zu erzählen, mich an sie zu erinnern, sie aufzuschreiben und ich glaube meine Haare spielen darin definitiv eine Rolle.“ Der studierte Business Manager ist nach einem Bleachingexperiment nach einer Trennung letztes Jahr wieder zu seinem Naturton zurückgekehrt. „Obwohl es mir gefiel, fühlte sich das Haar nach dem Rückfärben auf dunkel nicht mehr wie gewohnt an. Es ist dann schließlich herausgewachsen und jetzt habe ich endlich mein natürliches Haar wieder“, so Juan Pablo.