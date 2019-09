Anderson liebt die Zusammenarbeit mit Westwood: „Ich liebe die Spontanität. Ich war gerade in London, da hat mich Andreas gefragt, ob ich mit ihm nach Griechenland komme. Diesmal haben wir in Juergens Haus geshootet. Ich liebe dieses apokalyptische Gefühl, wenn wir fotografieren. Dann ist es so als werde ich zu einer Kämpferin, als ob es um Leben und Tod geht. Wie werden wir den Klimawandel und die Überbevölkerung überleben. Womöglich werden wir alle Kanibalen - oder essen Steine. Ich habe von Vivienne gelernt, dass jeder Tag neue Möglichkeiten birgt. Ich kann nicht ruhig sein. Ich muss mich konkret ausdrücken und jeden Tag hart arbeiten, um mich in der Welt zu engagieren. Als Leser, als Kunstliebhaber und als Aktivistin."