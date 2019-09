7 Outfits zum Radfahren, für alle, die keine Jumpsuits mögen

Das Nummer-Sicher-Outfit heißt natürlich Jumpsuit, doch es gibt noch so viel mehr Styling-Möglichkeiten, die zum Radfahren passen. Wie wär's mit Bandana, Oversize-Shirt und Socken oder der gelben Jacke, in der sich ganz bestimmt niemand übersieht. In unserer Slideshow haben wir sieben Outfits für alle, die keine Lust auf Jumpsuit-Umständlichkeiten haben und trotzdem lässig bis elegant auf zwei Rädern unterwegs sein wollen.