Was die Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), die hinter der jährlichen Preisverleihung steht, in Sachen politische Statements nicht schafft, übernehmen jedoch oft die geladenen Gäste selbst. So auch am gestrigen Sonntagabend: Wie zu erwarten war, stand die Kritik an Trumps Politik und der seit seiner Wahl wachsenden, islamophoben Stimmung im Vordergrund der Anspielungen vieler anwesender Filmschaffender.