7 Orte in München, die sich ein bisschen wie Berlin anfühlen

Nun liegt es aber irgendwie in meiner Natur, dass ich meistens da sein will, wo ich gerade nicht bin – und nach ein paar Wochen am selben Ort bekomme ich einen derartigen Lagerkoller, dass ich irgendeinen Bewältigungsmechanismus gegen akutes Fernweh entwickeln muss. Seit ich in München wohne, äußert sich das Fernweh meistens in einer Art Zweitheimweh und wird zum Berlinweh. Und was tu ich dann? Ich suche ein paar Orte auf, die mich an die schönste hässliche Stadt der Welt erinnern.