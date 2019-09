Es klingt fast zu perfekt, was Gisa erzählt. Sie als Designerin dahinter, macht das Bild komplett. Die Schmuckstücke haben ihren Preis: Die Ringe mit Nuggets fangen bei 440 Euro an, bei dem Pendants ist man ab ca. 800 Euro dabei. „Der Preis misst sich immer auch am Gewicht des Nuggets – wobei der Grammpreis eines Nuggets bis zu fünfmal so teuer ist, wie der des normalen Goldpreises“, erklärt Gisa. Ein Schmuckstück für die Ewigkeit also: Wertvoll, nachhaltig, einzigartig. Zu Gisas Kunden gehören ganz unterschiedliche Menschen. „Das sind auch Frauen, die sich vielleicht zu einem runden Geburtstag selbst mal beschenken wollen, Eltern, die der Tochter zum Abitur etwas schenken wollen, dass sie ihr Leben lang behält oder auch Menschen, die nach etwas ganz Individuellem suchen“, erklärt sie. „Meist schaut man sich die Stücke an und da ist genau eins dabei, was einen anspricht. Das ist dann das, was als erstes in die Hand genommen wird und tendenziell wird am Ende auch genau das gekauft.“ Es ist also nicht ganz ungefährlich sich bei Gisa umzuschauen. Kaum einer ist nicht fasziniert von den glänzenden Naturkunstwerken. Oder aber von der Frau mit dem Sturkopf dahinter, die es sich in den Kopf gesetzt hat, den Schmuckmarkt zu revolutionieren. Und gerade auf dem besten Wege dahin ist.