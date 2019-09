Regelmäßig versorgen wir euch an dieser Stelle mit allen Neuheiten, Tipps und verrückten Späßen aus dem Bereich Beauty. Ob Make-Up-Trends oder Pflegetipps – für euch sind wir immer auf der Pirsch. Einen wirklichen Einblick in unsere private Beautyroutine geben wir dabei eher selten. Schließlich wollen wir nicht nur für unsere eigenen Lieblinge die Werbetrommel rühren und repräsentieren auch nicht gerade die Vielfalt unserer Leserschaft. Nur, wer hat eigentlich gesagt, dass nur die Beautyredakteure sich mit diesem Thema auseinander setzen? Hier bei Refinery29 arbeiten ja nicht nur tolle Menschen, die was zu sagen haben, es sind auch sehr unterschiedliche Typen. Und was gibt es besseres, als bei anderen Leuten in den Kulturbeutel zu spicken? Nicht, also.