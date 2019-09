Zu Beginn eines neuen Jahres schauen die meisten von uns wohl nochmal zurück. Was ist in den letzten zwölf Monaten eigentlich gut gelaufen und was hätten wir uns anders gewünscht? Darauf basieren dann häufig Neujahrsvorsätze: mehr Sport, weniger Zucker, früher ins Bett, mehr Zeit für Freund*innen und Familie. Das ist alles schön und gut und richtig. Schwieriger wird es aber bei den großen Themen wie zum Beispiel deiner Karriere. Denn wo fängt man eigentlich mit den Veränderungen an, wenn eine*n das diffuse Gefühl beschleicht, dieses Jahr muss es im Beruf irgendwie anders laufen als im letzten?