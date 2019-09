Trotzdem ist es ganz spannend noch mal etwas tiefer in die Materie einzutauchen, um herauszufinden, warum uns nackte Männer in Filmen so aus der Bahn hauen. Ein Grund für das große Interesse könnte sein, dass Schauspieler (vor allem A-Promis) nur in sehr wenigen Filmen so freizügig gezeigt werden. Das wiederum könnte an der extrastrengen Einstufung der Altersfreigabe in den USA durch den Filmproduktionsverband MPAA (Motion Picture Association of America) liegen: Während eine nackte Frau vielleicht ein R („unter 17 nur mit Begleitung eines Erwachsenen“) bekommt, wird ein nackter Mann möglicherweise als NC-17 (ab 18 Jahren; ehemals X-Rating) eingestuft. So war es beispielsweise auch beim Film Shame, bei dem Michael Fassbenders Charakter nackt durch die Wohnung läuft (in Deutschland ist er jedoch FSK 16). Bei Outlaw King kommt noch hinzu, dass es sich hier um Chris Pine handelt, der sich entblößt – einem Mitglied der ach so perfekten, hyperbeliebten Sippe Hollywoods. Unerhört!