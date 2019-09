Nun also Aliens, dachte ich mir. Ich bin, was Gucci angeht, zugegebenermaßen ein wenig Zwiegespalten. Einerseits liebe ich wirklich alle Entwürfe von Alessandro Michele aus tiefstem Herzen heraus und würde vermutlich strafbare Handlungen vollziehen, um eines der Teile ein mal besitzen zu können. Andererseits musste ich mir bei den Live Screens der Schauen der letzten Saisons eingestehen, dass die Kollektionen zwar fantastisch, vielseitig und unglaublich traumhaft sind – aber irgendwie alle doch sehr ähnlich. Ihr könnt mich jetzt gerne mit Mistgabeln und Fackeln durch's Dorf jagen, aber ich bleibe dabei. Von Sommer 2016 bis Winter 2017 hat mich Michele, was Neuerungen oder Innovation angeht, nicht wirklich vom Sockel gehauen. Mit Ausnahme vielleicht, vom glitzernden Gankörperanzug, den mir dann Rihanna allerdings wieder madig gemacht hat.