Die Polizei München bestätigt in einer Erklärung sechs Todesopfer und mehrere Schwerverletzte. Aktuell wird von drei Tätern ausgegangen, die sich auf der Flucht befinden. Spiegel Online berichtet, dass die Polizei laut dpa eine „akute Terrorlage“ meldet.Die Deutsche Bahn hat den Zugverkehr am Hauptbahnhof in München eingestellt. Der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer und Innenminister Joachim Herrmann haben laut Süddeutscher Zeitung ein Krisentreffen in der Münchener Staatskanzlei einberufen.