Insgesamt habe sich schon einiges getan, vor Jahren hätten sie sich als Bikerinnen noch ganz andere Sachen anhören müssen. „Ich habe mich oft verteidigt: Meine Familie hat immer gesagt 'Du gehst jetzt unter die Rocker, oder was?' Aber ich habe noch nie mit Rockabilly irgendwas zu tun gehabt. Ich bin doch keine Rockerin, nur weil ich Motorrad fahre", so Irene. Bist du lesbisch geworden? Bist du jetzt First Lady bei den Hells Angels? Bist du Gender-Faschist? Es gibt viele Fragen, die auf Ignoranz und Vorurteilen säulen – und die sich Frauen auf Motorrädern gerne mal anhören dürfen. So auch die zwei Designerinnen aus Berlin.



Cäthe, ganz die Diplomatische, sieht es aber positiv: „Also wir haben uns jetzt gehörig freigespielt, durch das, was wir mit den „Curves“ machen und mit „Petrolettes“ geschafft haben. Da hast du wirklich gemerkt, dass wirklich was passiert ist in den Augen und Köpfen. Die haben uns den roten Teppich ausgerollt in den Kneipen. Die Berliner Szene ist jetzt stolz auf uns."