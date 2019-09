8 Dinge, die du heute Morgen wissen solltest

6. Mode: Snapchat startet die erste Live Story von der Paris Couture Fashion Week.

In seinen Live Stories nimmt Snapchat seine Nutzer in Echtzeit mit zu großen Events und zeigt sie aus der Perspektive der Protagonisten. Ab heute können so zum ersten Mal auch die Coutureschauen in Paris verfolgt werden. Die Live Stories sehen laut Snapchat täglich 10 bis 20 Millionen Nutzer. ( WWD