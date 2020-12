Wie du dich mit deinen Lieben an den Feiertagen verbunden fühlen kannst

Für viele von uns gehören Umarmungen gerade in der Weihnachtszeit einfach dazu. Schließlich sind sie der ultimative Ausdruck menschlicher Verbundenheit und Solidarität. Sich beim Drink in der Bar nach der Bescherung in den Armen liegen, gemeinsam vor dem Kamin kuscheln, während der liebste Weihnachtsfilm zum 100. Mal läuft oder einfach nur die große Umarmung nach dem Geschenke auspacken – enger Kontakt mit den Lieben ist in dieser Zeit des Jahres für die meisten von uns eigentlich Routine. Es geht darum, sich nahe zu sein und das auch zu fühlen. Genau hier beginnt „We Will Hug Again“ – die neue Holiday-Kampagne von Zalando und der dazugehörige Film mit Frank Oceans emotionalem Track „Godspeed“ als Soundtrack. Das Gefühl der Wärme und der Hoffnung auf eine Zukunft, in der wir uns alle wieder nahe sein können, steht dabei im Fokus.