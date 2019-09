Mit diesem Modefail ist C&A in bester Gesellschaft

H&M und das „Monkey in the Jungle“-T-Shirt

Anfang dieses Jahres erntete der schwedische Modegigant einen internationalen Shitstorm. Im Onlineshop war ein Schwarzes Kindermodel zu sehen, das einen Pullover mit der Aufschrift Coolest Monkey in the Jungle trug. Das Wort „Affe“ hat als rassistische Verunglimpfung von Menschen mit dunkler Haut eine traurig lange Geschichte. Es hätte also wirklich jemandem auffallen müssen, dass diese Kombi nur daneben gehen kann. Ist es aber nicht – was den Konzern nicht zuletzt die Zusammenarbeit mit The Weeknd kostete. Tja.